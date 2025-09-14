Росіян змусять платити багатотисячний збір за ввезення автомобілів для особистого користування

Російська влада реалізувала загрозу зібрати гроші на підтримку автопрому з росіян, які самі ввозять автомобілі з-за кордону. Так, Мінпромторг РФ підготував проєкт ухвали уряду, що з листопада вводить прогресивну шкалу утилізаційного збору при ввезенні автомобіля для особистих потреб, прив'язану до потужності двигуна, а не до його об'єму, як зараз.

Про це пише The Moscow Times.

Комерційні ставки, обчислювані сотнями тисяч, а машин sз великим двигуном – мільйонами рублів, діятимуть на автомобілі потужністю від 160 к.с.

Зараз кожен росіянини може завезти одну машину на рік для особистого користування, сплативши збір за пільговою ставкою: 3,4 тис. руб. за новий автомобіль (до трьох років) та 5,2 тис. руб. – за іномарку старше. Умова – не продавати її протягом року, інакше збирання доведеться доплатити.

Із листопада такі правила діяти перестануть.

Після цього росіяни зможуть ввозити для особистих потреб зі сплатою пільгового утильзбору здебільшого малолітражки.

Керівники російських автозаводів раніше нарікали на те, що ввезення машин через фізосіб використовується для "сірого імпорту", і ситуацію, коли однаковим збором "оподатковуються автомобілі кардинально різних цінових категорій, якщо вони мають порівняно невеликий об'єм двигуна".

На думку російських аналітиків, насправді це "бажання автовиробників прибрати популярний спосіб купити дешевшу іномарку".

Мінпромторг РФ заспокоює, що підвищений збір торкнеться небагатьох, оскільки найзатребуваніші автомобілі – з двигуном до 160 л.

"За даними оператора системи електронних паспортів, на них припадає близько 88% від загального обсягу автопарку, вперше зареєстрованого в Росії за останні п'ять років", – йшлося в повідомленні російського відомства.

При цьому російським автозаводам підвищення збору навряд чи допоможе, говорив гендиректор російського "Автостату" Сергєй Целіков: ті, хто ввозять свіжі іномарки за пільговими ставками, навряд чи прийдуть до салонів нових російських автомобілів. Поки вони користуються можливістю ввезти автомобіль дешевше, а при скасуванні пільги або відкладуть покупку, або підуть на вторинний ринок за старшими машинами.

Раніше стало відомо, що через кризу на російському авторинку від початку року припинили роботу близько 550 автосалонів та шоурумів у Росії.

При цьому в Держдумі Росії запропонували замінити чинний транспортний податок на нову схему – платити не за володіння автомобілем, а за кожен кілометр його використання.

Як повідомлялося, в серпні в Росії в продаж надійшов новий семимісний кросовер "Москвич 8", ціна якого стартує від 2,98 млн рублів (близько $37 тис.). Однак через два тижні після початку продажів дилерським центрам вдалося реалізувати лише один автомобіль.

Перед тим стало відомо, що в Росії за пів року накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків – такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.

На тлі цього влада РФ хотіла збільшити доплати за купівлю російських автомобілів, щоб стримати обвал продажів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.