Компанія Ілона Маска звільнила 500 працівників, які займалася навчанням чат-боту Grok

Компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI звільнила близько 500 працівників із команди анотації даних, яка допомагала тренувати чат-бот Grok.

Про це пише Business Insider, передає LIGA.net.

Як повідомляється, працівників попередили електронною поштою ввечері 12 вересня.

Свіробітникам пообіцяли виплатити зарплату до кінця контрактів – 30 листопада, але доступ до систем компанії закрили одразу.

Замість універсальних тренерів xAI тепер набирає спеціалізованих ШІ-фахівців у сфері STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, термін, яким називають підходи до освітнього процесу, що полягають у отриманні теоретичних наукових знань у ході практичної діяльності, – ред.). Вони працюватимуть із текстами, аудіо та відео, створюючи підписи й анотації за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Як пише Reuters, скорочення відбулося після кількох відставок у компанії, зокрема фінансового директора Майка Лібераторе. У липні xAI презентувала Grok 4, який Маск назвав "найрозумнішим ШІ у світі" та заявив, що він може складати міжнародні іспити майже без помилок і створювати нові технології.

Раніше повідомлялося, що китайські вчені заявили про розробку моделі АІ, що імітує роботу людського мозку.

До того стало відомо, що OpenAI підписала з Oracle контракт на закупівлю обчислювальних ресурсів вартістю близько $300 млрд.

Перед тим Ілон Маск на початку 2025 року звернувся до CEO Meta Марка Цукерберга із пропозицією долучитися до фінансування заявки xAI вартістю $97,4 млрд на придбання OpenAI – розробника сервісу на основі штучного інтелекту ChatGPT.