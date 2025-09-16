Міноборони вперше купило велику партію квадроциклів для військових. Яка ціна?

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше закупила велику кількість маневрених засобів за запитом військових, які дозволять посилити мобільність підрозділів.

Зокрема, через систему Prozorro придбано 500 квадроциклів та стільки ж іншого транспорту, повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, законтрактовано 500 квадроциклів на загальну суму 119,8 млн грн, це на 25,5% менше від очікуваної вартості, зазначають в АОЗ. Таким чином, квадроцикли замовили по 239,6 тис. грн за одиницю.

Вся замовлена техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.

"Міноборони України продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту", – додали у міністерстві.

Як повідомлялося, у серпні Кабмін спростив закупівлю вживаних транспортних засобів військовими частинами, зокрема пікапів. Для цих потреб бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення, виділили 4,3 мільярди гривень.