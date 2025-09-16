Концесією порту "Чорноморськ" зацікавилися понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів, – Мінгромад

Зацікавленість у проєкті публічно-приватного партнерства порту "Чорноморськ" наразі висловили понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів із чотирьох континентів.

Це має забезпечити високу конкуренцію та найкращі умови для України, заявили в Міністерстві розвитку громад і територій за результатами засідання Конкурсної комісії з визначення інвестора порту "Чорноморськ".

"Проєкт публічно-приватного партнерства в порту "Чорноморськ" – це один із ключових кроків у відновленні та розвитку портової галузі. Ми запускаємо прозорий міжнародний конкурс, метою якого є залучення потужного інвестора, модернізація портової інфраструктури та нові можливості для економіки України", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба.

Очікується, що проєкт публічно-приватного партнерства порту "Чорноморськ" стане найбільшою інвестицією в історії українських портів. Зокрема, проєкт передбачає:

залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання;

понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років;

збереження понад 1 тис. робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати;

відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU (двадцятифутовий еквівалент, умовна одиниця вимірювання місткості вантажних транспортних засобів) щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня – понад пів мільйона TEU.

Раніше повідомлялося, що уряд планує до грудня 2025 року оголосити конкурс на передачу в концесію контейнерного та першого універсального терміналів порту "Чорноморськ", а також визначитися з доцільністю окремого проєкту для поромного комплексу.

У квітні Україна на інвестиційній конференції у Варшаві (Польща) презентувала ключові аспекти концесійного проєкту в порту "Чорноморськ" у Одеській області – від потенціалу термінала до конкретних умов конкурсу та заходів з боку уряду й партнерів для забезпечення прозорості та інвестиційної привабливості.

Перед тим заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща могла б орендувати або купити порт у Одесі, щоб отримати доступ до Чорного моря й експортувати своє та європейське зерно.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.

У травні 2023 року один із найбільших світових контейнерних перевізників – датська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS – підтвердила зацікавленість у концесії контейнерного терміналу морського торговельного порту (МТП) "Чорноморськ".