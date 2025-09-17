Захистити внутрішній ринок та виробників: Металурги закликали відтермінувати європейське екомито СВАМ

Впровадження з січня 2026 року європейського Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) створить серйозні ризики для українських підприємств: вони стануть менш конкурентними, а внутрішній ринок можуть захопити імпортери.

Про це розповів операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко на Форумі промисловців від Forbes Ukraine, повідомляє пресслужба компанії.

"СВАМ зробить нас менш конкурентоспроможними. Тому зараз ми разом з урядом працюємо над тим, щоб відтермінувати запровадження механізму CBAM для України. Це дало б можливість після війни відновити виробництво, здійснити необхідні інвестиції, модернізувати підприємства та відповідати екологічним стандартам і вимогам ЄС", — наголосив Мироненко.

За його словами, другим важливим викликом після запровадження екомита стане захист внутрішнього ринку від імпорту, адже після запровадження СВАМ багато виробників втратять пільговий доступ до ринків ЄС. Він зауважив, що для України особливу загрозу становить наплив продукції з Туреччини.

"Одним із найбільш привабливих ринків для турецьких виробників рулонного прокату стане саме Україна. Це може призвести до значного напливу турецької продукції, що обмежить розвиток українського ринку та можливості для роботи наших підприємств. Тому ми маємо захищати вітчизняного виробника й робочі місця, які він створює", – зазначив операційний директор "Метінвесту".

Він додав, що спільна робота з урядом над відтермінуванням CBAM та заходами із захисту ринку є критично важливою для збереження галузі та її перспектив у післявоєнний період.

Читайте також: Втрати України без відтермінування європейського податку СВАМ оцінили у 8% експорту і 5% ВВП

Як повідомлялося, раніше у Федерації роботодавців України підрахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 році.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel писало, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.