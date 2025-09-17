Великий розрив між середньою та мінімальною зарплатою свідчить про високий рівень тіньової економіки, – Жолнович

Великий розрив між середньою і мінімальною зарплатою в Україні в проєкті державного бюджету на 2026 рік свідчить про високий рівень тіньової економіки.

Про це заявила колишня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Інтерфакс-Україна.

"Середня зарплата – це те, що відображає реальний стан нашої економіки. І те, що вона зростає показує, що ми розвиваємося навіть попри війну. Але я б звернула вашу увагу на співвідношення між середньою і мінімальною заробітною платою. Якщо ми декларуємо, що середня зарплата зросте й буде 30 тис., а мінімальні – залишаться 8 тис. із чимось, навіть до 9 тис. не дотягує, а це величезний розрив, то насправді це дуже поганий показник, який свідчить про високий рівень тіньової економіки", – сказала Жолнович.

Вона додала, що в розвинутих країнах розрив між середньою і мінімальною зарплатою не перевищує 60-70%, і що він менший, то краще.

Коментуючи наскільки великою є для України прогнозована середня зарплата в 30 тис. грн, Жолнович зазначила, що для невеликого населеного пункту, де є підсобне господарство, для невеликої родини на таку суму прожити можна, але якщо говорити про велику родину і необхідність добиратися до роботи з передмістя, то так сума не є достатньою.

Середньомісячна заробітна плата працівників у 2025 році закладена на рівні 25 886 грн, а в проєкті державного бюджету на 2026 році вона зросте на 16% – до 30 032 грн.

Водночас мінімальну заробітна плата з 1 січня 2026 року встановлюється в розмірі 8 647 грн (8 тис. грн у 2025 році).

Як повідомлялося, середня зарплата штатних працівників в Україні в липні цього року склала 26 499 грн.

Станом на початок серпня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 35 471 провадження щодо невиплати зарплати, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року.