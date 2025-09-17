АРМА за два тижні вересня виявило 368 об’єктів нерухомості для арештів

На розгляд Національного аентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за перші два тижні вересня цього року надійшло 654 запити щодо виявлення та розшуку активів.

Зокрема, серед них 433 запити від Міністерства юстиції щодо розшуку активів підсанкційних осіб, 9 запитів від іноземних компетентних органів та звернення українських правоохоронців щодо розшуку злочинних та необґрунтованих активів, йдеться в повідомленні АРМА.

За цей час АРМА виявило та розшукало в Україні:

355 об'єктів нерухомості;

195 транспортних засобів;

грошові кошти на понад 5,2 млрд грн;

корпоративні права на 877,8 млн грн;

цінні папери на 240,7 млн грн;

37 одиниць зброї.

За межами України за цей період було виявлено:

13 об'єктів нерухомості;

3 транспортні засоби;

корпоративні права в еквіваленті на загальну суму 207 тис. грн;

грошові кошти в еквіваленті понад 1 млн грн.

"Зокрема, серед кейсів, з якими працювало АРМА, – розшук активів у справі щодо злочинної групи, підозрюваної в шахрайстві та відмиванні коштів. Зловмисники легалізовували доходи через угоди лізингу та купівлі-продажу елітних авто на себе та довірених осіб", – також зазначили в Агентстві.

Відтак, за результатами працівники АРМА розшукали:

33 об'єкти елітної житлової нерухомості;

27 нежитлових приміщень;

16 люксових автомобілів;

12 одиниць зброї;

2 судна;

частки у бізнесі на понад 16 млн грн;

грошові кошти: понад $10 тис. та близько 400 тис. грн.

Інформацію про виявлені активи вже передано до компетентних органів України та відповідних іноземних юрисдикцій для подальшого накладення арешту та розгляду питання про передачу майна в управління АРМА.

Раніше у вересні стало відомо, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів перерахувало 304 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти було отримано від продажу арештованого хлориду калію ВАТ "Білоруськалій" у 2024-2025 роках.

Перед тим повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало попередні ринкові консультації щодо арештованих активів заводу "Ромєрм" у Дніпропетровській області.