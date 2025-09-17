Mercedes планує перенести виробництво до Польщі через високі зарплати для працівників

Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує перенести частину свого виробництва автомобілів із Берліна (Німеччина) до Польщі у відповідь на зростаючу конкуренцію з боку Китаю та високі експлуатаційні витрати в Німеччині.

Mercedes поступово припинить роботу на своєму заводі в Людвігсфельде поблизу Берліна до кінця 2029 року, де наразі працює понад 2200 осіб, пише TVP World.

Завод, який вже понад 30 років є опорою промисловості федеративної землі Бранденбург, щорічно виробляє приблизно 60 тис. спеціалізованих варіантів фургонів Sprinter та електромобілів.

Виробництво e-Sprinter, електричної версії популярного фургона доставки, планується перенести до Польщі, що викликало суперечки серед німецьких профспілкових діячів та місцевої влади.

Як зазначає видання, вартість робочої сили в Німеччині наразі в п'ять разів вища, ніж у Польщі, яка є другим за величиною виробником акумуляторів для електромобілів у світі після Китаю.

Німецький автомобільний гігант побудує новий завод у Яворі на південному заході Польщі, де Mercedes-Benz з 2019 року виробляє двигуни та акумулятори для гібридних автомобілів.

До 2027 року Mercedes планує створити щонайменше 300 нових робочих місць, зокрема 30 – для людей із вищою освітою, в рамках прогнозованих інвестицій у розмірі 1,53 млрд злотих (360 млн євро).

Як повідомлялося, компанія Mercedes-Benz повідомила про різке зниження прибутку за півріччя цього року порівняно з аналогічним періодом торік. Так, чистий прибуток групи німецького автовиробника знизився на 55,8% з приблизно 6,1 млрд євро до приблизно 2,7 млрд євро.

Також стало відомо, що найпопулярнішим автомобілем у світі в першому кварталі цього року став Toyota Corolla. Автомобілів Mercedes у топ-10 рейтингу не було.