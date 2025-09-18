БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрпошта" купила 160 нових вантажівок, їх поставлять до кінця року, – Смілянський. ФОТО

"Укрпошта" до кінця 2025 року отримає 160 нових вантажівок MAN та Iveco за підтримки партнерів з ЄБРР.

Після їх отримання середній вік автопарку компанії знизиться до 5 років, порівняно із 17-18 у 2016 році, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський

Зокрема, поштовий оператор придбав 100 вантажівок MAN вантажопідйомністю 5 тонн для міжобласних перевезень і відновлення логістичних зв’язків, а також 60 вантажних автомобілів Iveco на 20 тонн для великих міжрегіональних маршрутів. Перші 11 машин вже працюють, доставляючи гуманітарні та комерційні вантажі, зазначив Смілянський.

Він додав, що це продовження програми, що стартувала торік, коли "Укрпошта" отримала 250 автомобілів Citroën Jumper, завдяки яким оптимізувала маршрути та скоротила час доставки, частково компенсувавши втрати техніки на прифронтових територіях.

Читайте також: "Не дочекаєтеся": Смілянський заперечив можливість дефолту "Укрпошти"

Частину парку перетворено на пересувні відділення – вони працюють у громадах, де стаціонарні офіси зруйновані або функціонування небезпечне. Старі машини компанія розпродає на аукціонах, підсумував гендиректор.

Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок. Наразі відбуватиметься тестування бета-версії, за що користувачам обіцяють 3 безкоштовні відправлення по Україні за тарифом "Пріоритетний".

Ще не тягач о той IVECO,
Шо дешевше,а не надійне,
то і взяли
18.09.2025 13:33 Відповісти
мільйонер з 2 млн зарплати (з наших податків) гнида смілянський позує на на фоні майже банкрота державній компанії
18.09.2025 13:45 Відповісти
""Укрпошта" за крок від дефолту: оприлюднені невтішні цифри

У травні 2025 року обсяг необхідних вливань оцінювався щонайменше у 826 млн грн" Як ці дві новини поєднуються?Ась?
18.09.2025 13:45 Відповісти
Податки така делікатна річ.
18.09.2025 13:49 Відповісти
і як це поєднується з тим шо гнида смілянський отримує 2 млн грн зарплати.
18.09.2025 13:59 Відповісти
Міг би і на свою зряплату купити, вона в нього більша ніж у президента США!!!
18.09.2025 15:18 Відповісти

