"Укрпошта" купила 160 нових вантажівок, їх поставлять до кінця року, – Смілянський. ФОТО

"Укрпошта" до кінця 2025 року отримає 160 нових вантажівок MAN та Iveco за підтримки партнерів з ЄБРР.

Після їх отримання середній вік автопарку компанії знизиться до 5 років, порівняно із 17-18 у 2016 році, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський

Зокрема, поштовий оператор придбав 100 вантажівок MAN вантажопідйомністю 5 тонн для міжобласних перевезень і відновлення логістичних зв’язків, а також 60 вантажних автомобілів Iveco на 20 тонн для великих міжрегіональних маршрутів. Перші 11 машин вже працюють, доставляючи гуманітарні та комерційні вантажі, зазначив Смілянський.

Він додав, що це продовження програми, що стартувала торік, коли "Укрпошта" отримала 250 автомобілів Citroën Jumper, завдяки яким оптимізувала маршрути та скоротила час доставки, частково компенсувавши втрати техніки на прифронтових територіях.

Частину парку перетворено на пересувні відділення – вони працюють у громадах, де стаціонарні офіси зруйновані або функціонування небезпечне. Старі машини компанія розпродає на аукціонах, підсумував гендиректор.







Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок. Наразі відбуватиметься тестування бета-версії, за що користувачам обіцяють 3 безкоштовні відправлення по Україні за тарифом "Пріоритетний".