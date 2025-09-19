Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав іноземців на 186 мільйонів. ФОТОрепортаж

Національна поліція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи.

Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн Європейського Союзу, представлялися "юристами" та пропонували послуги з chargeback (повернення інвестицій) після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами, повідомили в Нацполіції.

У рекламних оголошеннях зловмисники використовували гасла на кшталт: "Брокер не виплатив зароблені кошти? – Наша юридична компанія допоможе!". Такі повідомлення створювали у потерпілих ілюзію законного врегулювання проблем та надію на повернення грошей.

За попередніми даними, жертвами діяльності шахрайського call-центру стали понад 4,5 тис. громадян, а сума завданих збитків сягає понад 186 млн грн.

Правоохоронці встановили структуру та механізм роботи злочинної організації, а також ідентифікували всіх її учасників – громадян України.

"Для реалізації шахрайської схеми зловмисники застосовували розвинені інструменти соціальної інженерії: надсилали підроблені листи й документи, телефонували від імені "податкових" чи "судових" органів, використовували технологію deepfake під час відеозв'язку, аби приховати свої справжні обличчя. Вони змушували жертв здійснювати повторні платежі під приводами нібито верифікації, сплати податків, судових зборів або комісій", – розповіли в Нацполіції.

Контакти потенційних клієнтів знадходили через таргетовану рекламу, а всі взаємодії фіксувалися у CRM-системі. Шахраї підтримували зв'язок із потерпілими протягом місяців і навіть років, входили у довіру та переконували їх продавати майно, брати кредити чи звертатися по допомогу до родичів.

Окрім того, організація мала чітку ієрархію. На вершині перебували інвестори, які формували фінансові плани та контролювали діяльність. Їхнім представником був так званий "хед", який координував процеси. Під його керівництвом працювали тім-лідери, відповідальні за навчання агентів, створення сценаріїв обману та виготовлення підроблених документів. Шифт-менеджер вів CRM та статистику, фінансист керував криптогаманцями й прибутками, а трафік-менеджери займалися рекламою.

Безпосередньо контактували з жертвами агенти, які виманювали кошти.

Злочинні гроші інвестори витрачали на придбання елітної нерухомості в центрі столиці, земельні ділянки в передмісті Києва та автівки преміум-класу, де вартість лише однієї сягала $100 тис.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, резервні копії CRM, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці та банківські картки. Це дозволило детально відтворити механізм шахрайства та зафіксувати ролі кожного з учасників.

У межах кримінального провадження задокументовано та повідомлено про підозру дев'ятьом особам: двом організаторам, одному співорганізатору та шістьом виконавцям. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайство (ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Поліція закликає громадян бути обачними: справжні юристи чи фінансові установи ніколи не вимагають попередніх "верифікаційних" платежів, комісій або переказів на приватні криптогаманці. У разі отримання подібних дзвінків телефонуйте за номером 102", – попередили в Нацполіції.



















Раніше повідомлялося, що в Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період. Водночас це все ще у 1,8 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

До того повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільний колл-центр міжнародного масштабу, співробітники якого ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній.