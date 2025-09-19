На відновлення інфраструктури в бюджеті на наступний рік передбачено 22,3 мільярда. Куди спрямують гроші?

У проєкті державного бюджету України на наступний рік на реалізацію програм, які адмініструє Міністерство розвитку громад та територій, передбачено 68,4 млрд грн, із них третина – 22,3 млрд грн – запланована на відновлення інфраструктури.

Про це повідомила перша заступниця міністра Альона Шкрум у Верховній Раді під час обговорення законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік, передає Укрінформ.

"На наступний рік для міністерства передбачено 68,4 млрд грн на реалізацію 59 бюджетних програм. Це 41,2 млрд грн фактично бюджетних коштів і 27,2 млрд грн – залучені нами кошти від міжнародних партнерів на конкретні програми. Це менше, ніж у 2025 році, однак кошти розподілені з акцентом на першочергові завдання в умовах великої війни, в умовах підтримки оборони і обороноздатності країни", – зазначила Шкрум.

Ключовим напрямком фінансування залишається відновлення інфраструктури, на яке передбачено 22,3 млрд грн. Сюди входить нова програма публічних інвестицій на проєкти відновлення і відбудови у розмірі 13,7 млрд грн. Кошти планується спрямувати на розбудову портів, авіаційної галузі, обслуговування шлюзів, співфінансування проєктів розвитку залізничної інфраструктури тощо.

Окремо Агентству відновлення передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування та 10 млрд грн – на комплексне відновлення населених пунктів.

"Розвиток і відновлення регіонів – 8,2 млрд грн на це, в тому числі 2 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку. Фокус незмінний – це будівництво укриттів, відновлення після обстрілів, стабільне проходження опалювального сезону. Фокус на прифронтові громади, але, звичайно, на всю країну теж. Цьогоріч ми також уперше закладаємо суму на компенсації різниці в тарифах та теплопостачання – 15,2 млрд грн", – додала Шкрум.

На відновлення житла наступного року передбачається 6,9 млрд грн, якими будуть профінансовані програми "єВідновлення", від Держмолодьжитла, пільгові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

"Це критично мала сума. Особливо є потреба (в коштах, – ред.) для компенсацій за майно на тимчасово окупованих територіях. І ми будемо працювати далі з міжнародними партнерами, щоб ця сума була збільшена", – зазначила Шкрум.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Згодом віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено 12,8 млрд грн на утримання доріг, цих коштів критично недостатньо.