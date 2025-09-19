Євросоюз збирається розморозити 550 мільйонів євро для Угорщини, щоб зняти вето на санкції проти Росії, – FT

Європейська Комісія збирається розморозити близько 550 млн євро з фондів Європейського Союзу для Угорщини, щоб зняти вето угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на нові санкції проти Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела, передає Укрінформ.

Як зазначається, Брюссель заморозив близько 22 млрд євро коштів Євросоюзу, виділених Угорщині на 2022 рік, через занепокоєння щодо незалежності судової влади, прав на притулок, дискримінації ЛГБТК+ та академічної свободи.

Однак частину цих коштів поступово розморожують, щоб заспокоїти Орбана: у 2023 році Угорщина отримала 10 млрд євро за умови відмови від вето на допомогу Україні. Раніше цього року країна отримала ще 157 млн євро, використавши юридичну лазівку, що дозволяє переводити заморожені кошти на інші програми.

Цю саму лазівку Угорщина намагається використати знову. У травні Угорщина запросила 605 млн євро в рамках "проміжного" перегляду витрат спільного бюджету ЄС. Після місяців переговорів Брюссель погодився виділити більшу частину цієї суми – близько 550 млн євро.

Як пише FT, Євросоюз перебуває під тиском США, які закликають блок повністю припинити імпорт російських енергоносіїв і вжити заходів проти Індії та Китаю, які купують російську нафту, щоб посилити тиск на економіку РФ.

Однак нові санкції в ЄС можуть бути ухвалені лише одноголосно, а Угорщина та Словаччина – останні імпортери російської нафти в блоці – погрожують ветувати обмеження.

Орбан неодноразово відмовлявся зменшувати залежність Угорщини від російських енергоносіїв і відкладав ухвалення санкцій проти Москви.

Як повідомлялося, 19 вересня Єврокомісія схвалила новий, 19, пакет санкцій проти Росії.

До того стало відомо, що що Єврокомісія відклала представлення 19 пакета обмежень, щоб синхронізувати свій підхід з партнерами з "Великої сімки" (G7) після нових вимог президента США Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що ЄС планує вжити кроків для прискорення відмови від російського скрапленого газу (СПГ, LNG) після закликів президента США Дональда Трампа активніше обмежувати енергетичні доходи Москви.