Ізмаїльський порт до кінця року реконструює системи відеоспостереження за майже 4 мільйони

Порт "Ізмаїл" визначив переможця тендеру на модернізацію системи відеоспостереження. Вартість робіт складе 3,95 млн грн.

Про це свідчать результати тендеру на сайті держзакупівель Prozorro, пише USM.

Як повідомляється, тендер виграло київське ТОВ "Науково-виробнича фірма Авт-Пром", обійшовши одеського конкурента ТОВ "Пожежні охоронні системи" через невідповідність документів.

Зокрема, йдеться про реконструкцію системи відеоспостереження на територіях виробничо-перевантажувальних комплексів 1 та 3, виробничого комплексу механізації, ремонтно-будівельної дільниці, автогосподарства та управління порту.

Вартість робіт складе 3 млн 947 тис. грн, що на 133,3 тис. грн менше максимально можливої ціни, яку замовник був готовий заплатити.

Умови договору передбачають, що компанія-переможець виконає перелік монтажних робіт, проведе дообладнання діючої системи відеоспостереження до 31 грудня 2025 року.

Одеська компанія запропонувала нижчу ціну, ніж у конкурента, – 3,7 млн грн, проте в документах виявили невідповідність.

За даними YouControl, київське ТОВ "Науково-виробнича фірма Авт-пром" зареєстроване у Києві у 2003 році. Основним напрямом діяльності є електромонтажні роботи. Власник та керівник – Іван Срібняк.

Раніше повідомлялося, що зацікавленість у проєкті публічно-приватного партнерства порту "Чорноморськ" наразі висловили понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів із чотирьох континентів.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.