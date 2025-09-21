Антикорупційний ефект від будівельних послуг у "Дії" оцінили у 3,2 мільярда на рік

Економічний ефект від 14 будівельних послуг у "Дії" становить 3,3 млрд грн на рік.

Про це свідчать результати дослідження цифровізації компанії Civitta, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Щороку громадяни та бізнес у середньому понад 55 тис. разів користуються будівельними послугами в "Дії": від замовлення будівельного паспорта до отримання дозволів на початок будівництва та експлуатацію.

У Мінцифри наголосили, що цифровізація – це один із ключових інструментів у боротьбі з корупцією, адже вона робить процеси прозорими, а доступ до послуг – однаковим для всіх.

Щорічний антикорупційний ефект від будівельних послуг у "Дії" – 3,26 млрд грн.

Цифровізація також допомогла зменшити витрати на будівельні послуги у 5 разів.

Загалом за п'ять років економічний ефект від будівельних послуг у "Дії" становить майже 13,7 млрд грн. До 2035 року цифровізація сфери будівництва додасть економіці країни 0,8% ВВП.

У Мінцифри нагадали, що для цифровізації будівельних послуг була створена Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), яка усунула паперову плутанину, впорядкувала черги розгляду документів, пришвидшила надання адмінпослуг та забезпечила автоматизовані перевірки й обмін даними з державними реєстрами

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".

До того стало відомо, що за п'ять років роботи "Дії" кумулятивний ефект від запровадження е-послуг сягнув 184 млрд грн економії, оскільки кожна гривня, вкладена в цифровізацію державних послуг, генерує до 160 грн економії.