Нацбанк став головним акціонером Національного депозитарію

Кабінет Міністрів України передав Національному банку державну частку в Центральному депозитарії цінних паперів – ПАТ "Національний депозитарій України".

Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Визначено [...] Національний банк органом управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів", – повідомив Мельничук.

Окрім того, визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну від 7 листопада 2013 року №880 "Про визначення органу управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів".

Раніше цією часткою управляла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Депозитарій – це професійний учасник ринку цінних паперів, основна функція якого – облік прав власності на активи, такі як акції, облігації.

У липні повідомлялося, що в оновленому за результатом восьмого перегляду меморандумі співпраці з Міжнародним валютним фондом українська влада зобов'язалася оптимізувати структуру власності Національного депозитарія України, який є центральним депозитарієм, щоб створити передумови для залучення міжнародних інвесторів.

Акціонерами Національного депозитарію України на той момент були Нацбанк (25%), Корпоративний пенсійний фонд НБУ (10,9399%), а також держава в особі НКЦПФР (25%), "Ощадбанку" (24,9903%) та "Укрексімбанку" (9,9903%).

Відтак, ухвалене 22 вересня рішення надає Національному банку України практично повний контроль над Національним депозитарієм.

На початку вересня також повідомлялося, що в Україні почали готувати зміни до законодавства, необхідні для створення інфраструктури ринків капіталу, а у підсумку – до запуску нової фондової біржі.