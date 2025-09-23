Санкції не працюють: Китайське судно вперше зайшло до окупованого Севастополя, – FT

Китайське вантажне судно Heng Yang 9 зайшло до тимчасово окупованого порту Севастополь в Криму, попри західні санкції, що діють з 2014 року.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані оптичних та радарних супутникових знімків, транспондерів і фото.

Heng Yang 9 ходить під прапором Панами, його власник і оператор – китайська Guangxi Changhai Shipping Company. За даними українських посадовців, судно швартувалося в Севастополі щонайменше тричі за останні місяці. Вперше – з 19 по 22 червня, а 15 серпня судно запитувало дозвіл на завантаження 101 контейнера.

FT зіставила аерофото судна в Севастополі 14 вересня з його зображенням 17 вересня під час проходу Стамбула – порядок розміщення контейнерів збігався. Після попередніх відвідин Криму судно заходило в порти Туреччини, а далі вирушало до Александрії.

Під час двотижневого рейсу у вересні Heng Yang 9, ймовірно, підмінював координати, передаючи хибні позиції. Супутники Sentinel-1 та Sentinel-2 не зафіксували судна в точках, де воно "було" за сигналами AIS, зокрема в порту Кавказ, 9, 11 і 15 вересня. Водночас знімок підтвердив перебування судна в Новоросійську 6 вересня. Lloyd’s List також підтвердила попередні рейси і фальсифікацію треків. Кримські активісти публікували фото, де назву на кормі нібито прикривали білими полотнищами.

Після відкриття у квітні нової залізниці в окупований Крим, яка, за заявами Москви, дає змогу перевантажувати контейнери з РФ на судна, російська влада в серпні оголосила інші окуповані порти Бердянськ і Маріуполь "відкритими для іноземних відвідувачів". Українські посадовці вважають, що через цю гілку до окупованих портів везуть продукцію важкої промисловості та агросектору з Донеччини і Херсонщини для експорту.

Офіс президента України наголосив, що такі дії "неприйнятні", і попередив, що судна, які відвідують окуповані порти, ризикують потрапити до санкційних списків. Українське посольство в Китаї порушило питання заходу Heng Yang 9 у червні перед МЗС КНР. За словами уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, Пекін порадив громадянам і компаніям уникати контактів з окупованими територіями та пообіцяв розглядати такі кейси індивідуально.

