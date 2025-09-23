Служба зайнятості назвала ТОП-10 найпопулярніших вакансій в Україні. Кого шукають роботодавці?
Державна служба зайнятості оприлюднила перелік з десяти найпопулярніших вакансій в Україні.
Так, найчастіше роботодавці шукають підсобних робітників, водіїв та продавців продовольчих товарів – у цих категоріях зафіксовано десятки тисяч пропозицій і ще більше кандидатів, повідомляє пресслужба Держслужби.
Так в категорії підсобні робітники було розміщено понад 15 тис. вакансій, тоді як у резюме цю професію вказали понад 18 тис. людей. Водії автотранспорту – понад 13 тис. пропозицій при близько 10,6 тис. кандидатів.
Продавців продовольчих товарів шукали більш як на 13 тис. позицій, претендентів зареєстровано майже 20 тис. Для продавців-консультантів було понад 9 тис. вакансій, а претендентів – близько 11 тис. Кухарям запропонували майже 8,7 тис. місць, при цьому охочих працювати близько 12 тис.
Серед інших затребуваних спеціальностей – прибиральники службових приміщень (8 тис. вакансій), бухгалтери (6,7 тис.) та вчителі шкіл (4,7 тис.) – у всіх цих категоріях кандидатів більше, ніж пропозицій. До десятки також увійшли швачки (4,6 тис.) та медичні сестри (4,5 тис.).
Водночас на ринку з’являються такі рідкісні оголошення, як бандурист, завідувач оранжереї, математик, готувач шампанського, ведучий дискотеки, зауважують у Держслужбі зайнятості.
Загалом від початку 2025 року Служба зайнятості вже запропонувала 309 тис. вакансій, а 238 тис. українців отримали роботу або можливість відкрити власну справу.
Раніше повідомлялось, що серед головних викликів для українського бізнесу залишаються дві проблеми – високі тарифи державних монополій та дефіцит працівників, який подекуди сягає критичної межі.
