Світові ціни на золото сягнули нового історичного рекорду. Це найшвидше зростання за 46 років

Світові ціни на золото 23 вересня продовжили стрімко зростати, досягнувши нового історичного максимуму в $3 759 за унцію.

Від початку року золото подорожчало на 43%, піднявшись із $2 626 за унцію в січні, пише LIGA.net із посиланням на The Guardian.

За словами ринкового стратега Deutsche Bank Джима Рейда, золото зараз є на шляху до найсильнішого річного зростання з 1979 року. Тоді, на тлі нафтової кризи після Іранської революції, ціни на золото злетіли на 127% – з $226 до $512 за унцію.

Як і того часу, інвестори знову розглядають золото як захист від інфляції та економічної нестабільності.

За дев'ять місяців 2025 року золото встановило 37 нових історичних рекордів, що не має прецедентів у сучасній історії фінансових ринків.

Поточне зростання на 43% вже перевершило показники 2024 року, коли золото подорожчало на 27%. Однак для того, щоб побити рекорд 1979 року, дорогоцінному металу потрібно ще значно зрости.

Раніше стало відомо, що найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether зацікавився можливістю інвестицій у видобуток золота.

Як повідомлялося, ціна золота 2 вересня піднімалася до історичного максимуму на рівні $3 508,7 за тройську унцію, згодом знизившись до близько $3 497.

Від початку 2023 року ціна золота зросла майже вдвічі на тлі прискорення інфляції та активного поповнення резервів центробанками. Лише торік золото обійшло євро й стало другим за поширеністю резервним активом після долара з часткою близько 20% офіційних світових резервів. Серед великих покупців – Індія, Китай, Туреччина та Польща.