БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
614 1

Світові ціни на золото сягнули нового історичного рекорду. Це найшвидше зростання за 46 років

Світові ціни на золото сягнули нового історичного рекорду

Світові ціни на золото 23 вересня продовжили стрімко зростати, досягнувши нового історичного максимуму в $3 759 за унцію.

Від початку року золото подорожчало на 43%, піднявшись із $2 626 за унцію в січні, пише LIGA.net із посиланням на The Guardian.

За словами ринкового стратега Deutsche Bank Джима Рейда, золото зараз є на шляху до найсильнішого річного зростання з 1979 року. Тоді, на тлі нафтової кризи після Іранської революції, ціни на золото злетіли на 127% – з $226 до $512 за унцію.

Як і того часу, інвестори знову розглядають золото як захист від інфляції та економічної нестабільності.

За дев'ять місяців 2025 року золото встановило 37 нових історичних рекордів, що не має прецедентів у сучасній історії фінансових ринків.

Поточне зростання на 43% вже перевершило показники 2024 року, коли золото подорожчало на 27%. Однак для того, щоб побити рекорд 1979 року, дорогоцінному металу потрібно ще значно зрости.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Раніше стало відомо, що найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether зацікавився можливістю інвестицій у видобуток золота.

Як повідомлялося, ціна золота 2 вересня піднімалася до історичного максимуму на рівні $3 508,7 за тройську унцію, згодом знизившись до близько $3 497.

Від початку 2023 року ціна золота зросла майже вдвічі на тлі прискорення інфляції та активного поповнення резервів центробанками. Лише торік золото обійшло євро й стало другим за поширеністю резервним активом після долара з часткою близько 20% офіційних світових резервів. Серед великих покупців – Індія, Китай, Туреччина та Польща.

Автор: 

золото (309) ціни (3723) метал (513)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Золото летить вгору на тлі кризи в усіх валютах світу через війну та невизначеність.
показати весь коментар
23.09.2025 17:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 