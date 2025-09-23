Українці від початку року сплатили земельного податку на майже 30 мільярдів. Це на 15% більше, ніж торік

Місцеві бюджети України протягом січня-серпня цього року отримали 29,7 млрд грн плати за землю. На розвиток своїх громад платники податків спрямували на 14,5%, або на 3,7 млрд грн, більше, ніж у відповідний період минулого року, коли надходження склали майже 26 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Лідерами сплати податку були:

Дніпропетровщина – 5,2 млрд грн,

Київ – 4,2 млрд грн,

Одещина – 2,6 млрд грн,

Львівщина – 2 млрд грн.

"Плата за землю – обов'язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності", – нагадали в Держподатковій.

Згідно з нормами Податкового кодексу України, власники землі та землекористувачі сплачують за землю із дня державної реєстрації права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення таких прав плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.

Як повідомлялося, землевласники та орендарі земельних ділянок в Україні за січень-липень 2025 року перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю, що майже на 15,9%, або на 3,5 млрд грн, більше, ніж за відповідний період минулого року, коли надходження склали майже 22 млрд грн.

На початку серпня повідомлялося, що за користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту "Земельний банк" було сплачено понад 1 млрд грн – ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі".