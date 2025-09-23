Закупівельна організація Агентства відновлення оголосила перший тендер. Що збираються закупити?

Централізована закупівельна організація "Інфраструктурні проєкти", яка була створена при Агентстві відновлення, оголосила про першу закупівлю.

Зокрема, йдеться про здійснення технічного нагляду на об'єкті: нове будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Бронниця – Унгурь" у Вінницькій області, заявили в Агентстві відновлення. Тендер вже розміщено на платформі Prozorro.

"Мета закупівлі – забезпечення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог будівельних норм, національних стандартів та правил, а також контролю за якістю, обсягами та вартістю робіт у відповідності з проектно-кошторисною документацією", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, попередньо команда закупівельної організації нарощувала експертизу для здійснення закупівель: проводила ринкові консультації та працювала з експертними спільнотами. У серпні відбулися перші консультації щодо проєктування, виробництва та монтажу первинних (мобільних) укриттів – долучилися 17 українських виробників і 1 міжнародна компанія.

На початку вересня була проведена зустріч із ринком щодо систем зважування в русі (WIM): обговорені технічні характеристики, експлуатаційне утримання, фінансування та структура майбутнього контракту. До консультацій долучилися 7 компаній, серед яких 2 міжнародні.

Окрім того, організація співпрацює з експертними радами при держпідприємстві "Національний інститут розвитку інфраструктури". Напрацьовані матеріали стануть основою для проєктів технічних вимог і відкритих консультацій перед оголошенням закупівель.

Як повідомлялося, в липні Центральна закупівельна організація, що належить до сфери управління Агентства відновлення України, оголосила про проведення попередніх ринкових консультацій щодо первинних (мобільних) укриттів.

У серпні стало відомо, що Державне агентство відновлення планує змінити підходи до публічних закупівель для відбудови, створивши нову модель відбору підрядників, де ключовими стануть реальна собівартість робіт та ринкові зарплати, а не мінімальна ціна.