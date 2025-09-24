У Росії частка автомобілів старіших 10 років досягла рекордних 73%

Парк легкових автомобілів у Росії продовжує стрімко старіти після виходу іноземних автоконцернів через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України. Так, частка машин старіших 10 років досягла рекордних 72,8% у 2025 році, що майже вдвічі перевищує показник 2015 року.

Середній вік автомобілів у Росії становить 15,5 року, передає The Moscow Times.

У документі російського уряду підтверджується, що кількість автомобілів віком понад 10 років склала 40,1 млн одиниць, або 72,8% всього автопарку Росії.

Як зазначали фахівці на ринку, для уповільнення старіння автопарку необхідно щорічно продавати 2-2,2 млн машин, а для його оновлення – не менше 3 млн. Проте в 2024 році в Росії було продано лише 1,57 млн ​​нових автомобілів.

Власники іномарок брендів, що пішли з Росії, не поспішають пересідати на російські або китайські моделі, а в багатьох випадках це пов'язано з відсутністю коштів.

За підсумками 2024 року середньозважена вартість нового автомобіля в Росії зросла на 6% і досягла 3,12 млн руб. У базовому прогнозі російського "Автостату" на 2025 рік очікувалося зниження продажів на 10% порівняно з минулим роком. Проте фактичні дані за перше півріччя виявилися гіршими: у Росії продали лише 530,4 тис. нових легкових автомобілів, а з урахуванням вантажівок та автобусів – 601,8 тис. Це на 28% менше, ніж за відповідний період роком раніше. Продаж легкових машин знизився на 26%, автобусів – майже на 60%, а важких вантажівок – на 55,9%.

Раніше стало відомо, що російська влада реалізувала загрозу зібрати гроші на підтримку автопрому з росіян, які самі ввозять автомобілі з-за кордону. Так, Мінпромторг РФ підготував проєкт ухвали уряду, що з листопада вводить прогресивну шкалу утилізаційного збору при ввезенні автомобіля для особистих потреб, прив'язану до потужності двигуна, а не до його об'єму, як зараз.

Перед тим повідомлялося, що через кризу на російському авторинку від початку року припинили роботу близько 550 автосалонів та шоурумів у Росії.

При цьому в Держдумі Росії запропонували замінити чинний транспортний податок на нову схему – платити не за володіння автомобілем, а за кожен кілометр його використання.

Перед тим стало відомо, що в Росії за пів року накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків – такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.

На тлі цього влада РФ хотіла збільшити доплати за купівлю російських автомобілів, щоб стримати обвал продажів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.