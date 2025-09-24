Ціни на овочі почнуть рости: Ранні заморозки можуть пошкодити частину врожаю

Цьогоріч сезон вирощування салатів і овочів в Україні видався нетиповим – холодна й затяжна весна посунула строки висадки розсади майже на місяць, а збирання врожаю стартувало пізніше.

Про це співзасновник ТОВ "Поділля Овочі" та керівник "Фреш Гарден" Роман Пасічник розповів в інтерв’ю для AgroPortal.ua.

Він зазначив, що на другий урожай у відкритому ґрунті планували висаджувати розсаду салату Айсберг на початку серпня, однак значну частину рослин посадили пізніше. Якщо осінь прийде рано і нічні температури опустяться нижче 5-10°С, а денні – нижче 15°С, частину пізніх висадок можуть не зібрати вчасно.

Подібна ситуація і з солодким перцем, оскільки через холодний травень розсада довше залишалася у розсаднику, висадку в ґрунт завершили лише на початку червня, особливо на західній локації в Тернопільській області, додав підприємець.

За словами аграрія, сорт "Білозірка" зазвичай починали збирати в третій декаді липня, а цього року – в третій декаді серпня. Пік збору, який зазвичай припадає на серпень, фактично змістився, а обсяги лише зараз, у вересні, виходять на плановий рівень.

Збір кубо- та конусоподібних, червоних і жовтих перців у господарстві на Тернопільщині також відтермінувався: замість середини - кінця серпня він почався лише 10 вересня.

