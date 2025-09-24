Канада виділить Україні понад 90 мільйонів на посилення кібербезпеки. Куди спрямують гроші?

Канада надасть Україні близько 92 млн грн (3 млн канадських доларів) на систему розбудову цифрової безпеки, зокрема на захист критичної інфраструктури, системну протидію кіберзагрозам, створення дієвих систем виявлення, запобігання та реагування на кібератаки, а також поставку обладнання.

Фінансування цих проєктів у межах Талліннського механізму розраховане на два роки, йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Канада вже обрала шість проєктів для фінансування. Серед них – підтримка Державної судової адміністрації України, Чорнобильської АЕС та Державної прикордонної служби України.

Імплементувальним партнером ініціатив, які фінансує Канада, стала U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global). Організація має значний досвід упровадження проєктів технічної допомоги в Україні, зокрема й у сфері цифрової трансформації.

Талліннський механізм був створений у 2023 році. У його межах реалізовано десятки ініціатив – від оцінок стану кібербезпеки та навчальних програм до поставки обладнання для підтримки цифрового зв'язку і стійкості України. До ініціативи вже приєдналися 12 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція та Швеція. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

Проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO), що працює в Києві, координує реалізацію активностей та сприяє посиленню співпраці між українськими установами й міжнародними партнерами. TMPO створено за сприяння Estonian Centre for International Development (ESTDEV) та EU CyberNet. Ініціатором його створення стало Міністерство цифрової трансформації України.

У липні повідомлялося, що Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу – однієї з ключових ініціатив у межах Акта про кіберсолідарність ЄС (EU Cyber Solidarity Act), спрямованої на зміцнення цифрової безпеки.

До того стало відомо, що Швеція виділила України 590 млн грн на посилення кібербезпеки.

Також повідомлялося, що український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у чотири рази й у 2024 році становив $138 млн.