БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
78 1

"єОселя": За три роки українці отримали пільгових кредитів на житло на 35 мільярдів

"єОселя": За три роки видано пільгових кредитів на житло на 35 мільярдів

Уже 20 тис. українських родин отримали пільгові кредити на купівлю житла з початку дії державної програми "єОселя". Загальна сума виданих у межах програми кредитів сягнула майже 35 млрд грн.

Майже 40% коштів громадяни використали для придбання квартир у новобудовах – як готових від забудовника, так і на стадії будівництва, йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Як розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців – їх 51%.

Серед інших категорій:

  • громадяни, які не володіють житлом – 26%;
  • медики – 8%;
  • педагоги – 7%;
  • внутрішньо переміщені особи – 4%;
  • ветерани – 2%;
  • науковці – 2%.

Середній вік позичальника становить 35 років.

Кредити за програмою "єОселя" найчастіше оформляли у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях та в місті Києві.

Як повідомлялося, з 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

У серпні стало відомо, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські товари та створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала у жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "Таскомбанк", Bisbank, "Радабанк".

Автор: 

житло (631) іпотека (379) кредит (3427) нерухомість (574) єОселя (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Список щасливчиків би побачити.

Щось підказує, що це саме ті бідосі з СН, що постійно забувають декларувати нерухомість.
показати весь коментар
24.09.2025 19:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 