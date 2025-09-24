"єОселя": За три роки українці отримали пільгових кредитів на житло на 35 мільярдів

Уже 20 тис. українських родин отримали пільгові кредити на купівлю житла з початку дії державної програми "єОселя". Загальна сума виданих у межах програми кредитів сягнула майже 35 млрд грн.

Майже 40% коштів громадяни використали для придбання квартир у новобудовах – як готових від забудовника, так і на стадії будівництва, йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Як розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців – їх 51%.

Серед інших категорій:

громадяни, які не володіють житлом – 26%;

медики – 8%;

педагоги – 7%;

внутрішньо переміщені особи – 4%;

ветерани – 2%;

науковці – 2%.

Середній вік позичальника становить 35 років.

Кредити за програмою "єОселя" найчастіше оформляли у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях та в місті Києві.

Як повідомлялося, з 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

У серпні стало відомо, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.