"єОселя": За три роки українці отримали пільгових кредитів на житло на 35 мільярдів
Уже 20 тис. українських родин отримали пільгові кредити на купівлю житла з початку дії державної програми "єОселя". Загальна сума виданих у межах програми кредитів сягнула майже 35 млрд грн.
Майже 40% коштів громадяни використали для придбання квартир у новобудовах – як готових від забудовника, так і на стадії будівництва, йдеться в повідомленні пресслужби уряду.
Як розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців – їх 51%.
Серед інших категорій:
- громадяни, які не володіють житлом – 26%;
- медики – 8%;
- педагоги – 7%;
- внутрішньо переміщені особи – 4%;
- ветерани – 2%;
- науковці – 2%.
Середній вік позичальника становить 35 років.
Кредити за програмою "єОселя" найчастіше оформляли у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях та в місті Києві.
Як повідомлялося, з 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.
У серпні стало відомо, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські товари та створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програма стартувала у жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "Таскомбанк", Bisbank, "Радабанк".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось підказує, що це саме ті бідосі з СН, що постійно забувають декларувати нерухомість.