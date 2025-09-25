Путіну бракує грошей на війну: У Росії податкова почала масово стягувати кошти з депозитів громадян

Росіяни масово отримали від російської податкової повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.

Це відносно нове зобов’язання, що влада РФ почала активно застосовувати після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, аби компенсувати фінансові втрати бюджету, перекладаючи тягар на власних громадян, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Податок стягується з відсотків, отриманих за депозитами у всіх банках Росії.

Базова ставка становить 13%, а для громадян із річним доходом понад 5 млн руб. – 15 %. Із 2025 Року в росії буде прогресивна шкала оподаткування з максимальною ставкою у 22%, і саме за нею нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026 року.

"Хоча влада РФ заявляє про "соціальну справедливість", фактично йдеться про спробу поповнити бюджет, який стрімко виснажують воєнні витрати. Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли Росії 111 млрд руб.", – заявили в розвідці.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів РФ внесли на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки".

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.

