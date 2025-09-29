В Україні продовжують дорожчати огірки, проте ціни все одно на 24% нижчі, ніж торік
В Україні минулого тижня продовжили дорожчати тепличні огірки. До подальшого цінового зростання призводить загальне скорочення пропозиції тепличних овочів, коли попит у даному сегменті зберігається на досить високому рівні.
Наразі тепличні огірки великим оптом уже надходять у продаж по 30-50 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня, передає EastFruit.
За словами учасників ринку, підвищувати ціни на огірки місцевим господарствам вдається насамперед за рахунок дуже обмеженої пропозиції. Так, ґрунтовий огірок на сьогодні у продаж вже практично не надходить. Водночас поставки тепличної продукції також значно знизилися через похмуру та прохолодну погоду в Україні протягом тижня.
При цьому, незважаючи на чергове подорожчання, на даний момент тепличні огірки в Україні все ж продаються в середньому на 24% дешевше, ніж в аналогічний минулорічний період.
При цьому учасники ринку впевнені й у подальшому подорожчанні, враховуючи підвищений попит оптових компаній та роздрібних мереж. Водночас компенсувати нестачу місцевої продукції за рахунок імпортних огірків поки не вдається.
Раніше повідомлялося, що ціни на моркву в Україні після місяця відносної стабільності почали помітно знижуватися.
До того стало відомо, що цього року площі під картоплею зросли приблизно на 20% – їх розширили насамперед середні та великі господарства після високих цін торік. Врожайність картоплі також краща за минулорічну, частина виробників оцінює приріст до 30%, однак наразі зібрано лише близько половини площ.
