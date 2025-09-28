В Україні продовжує дешевшати цибуля. Ціни вже на 24% нижчі за торішні

Від початку цього тижня на українському ринку спостерігалося чергове зниження цін на цибулю. Основною причиною зниження цін став початок збирання пізніх сортів цибулі в північних та західних областях України, що спричинило суттєве збільшення пропозиції цибулі на ринку.

На сьогодні оптові ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше, йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Фермери зараз позбавляються переважно цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.

При цьому цибуля в Україні на сьогодні вже коштує в середньому на 24% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Разом із тим багато учасників ринку відзначають суттєве скорочення врожаю якісної цибулі в поточному сезоні через несприятливі погодні умови.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України пропонує розширити програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" із щорічними витратами в розмірі 200 млн грн на будівництво овочесховищ.

До того стало відомо, що, за оцінками Мінагрополітики, через відсутність сховищ 35% українських овочів не доходять до споживача, бо псуються.

У середні березня повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства України оцінює загальну додаткову потребу місткості овочесховищ на рівні 340 тис. тонн.

Перед тим стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.