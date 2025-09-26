Турецька компанія проведе днопоглиблення в порту "Ізмаїл" за 46 мільйонів

Ізмаїльська філія держпідприємства "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовила Onur Marine Gemi Işletmeciliği Tic. A.Ş. (Туреччина) днопоглиблення на 45,9 млн грн без ПДВ.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передає ЦТС.

Йдеться про послуги з технічного обслуговування акваторії морського порту "Ізмаїл" біля причалів №12-14, 19-22 для підтримки навігаційних габаритів, які компанія має надати до кінця цього року.

За договором, вартість послуг складає 5,59 євро без ПДВ за кубометр вилученого ґрунту. Загальний обсяг днопоглиблення складає 170,5 тис. кубометрів. Ґрунт будуть возити на підводний відвал на річці Дунай на відстані до 2 км від ділянок днопоглиблення.

Компанія використовуватиме власне днопоглиблювальне судно Hegemann IV.

Onur Marine отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Турецька Onur Marine Gemi Işletmeciliği Ticaret Anonim Şirketiбула створена в 2021 році. Представником компанії є Ібрахім Абубакар.

Раніше повідомлялося, що порт "Ізмаїл" до кінця року реконструює системи відеоспостереження за 3,95 млн грн.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.