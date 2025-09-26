Покупці нових авто в Україні відтепер зможуть бачити дані про витрати пального та викиди, – постанова

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що зобов'язує продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям дані про офіційні витрати пального та обсяг викидів СО2.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, це вимога Директиви 1999/94/ЄС Європейського парламенту та Ради, і Європейський Союз запровадив її понад 20 років тому, щоб дати людям зрозумілу інформацію про економічність авто та його вплив на довкілля.

"Для України це ще один крок до євроінтеграції та досягнення кліматичних цілей", – зазначили в Мінекономіки.

Відтак, у автосалонах і на інших місцях продажу нових авто обов'язково мають бути:

етикетка з даними про витрати пального та викиди СО2 біля кожної машини;

плакат або електронний дисплей з інформацією про всі моделі, які виставлені на продаж з даними про витрати пального та викиди СО2;

промоційні матеріали (брошури, реклама тощо) з такими даними;

доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.

Міністерство розвитку громад і територій відповідатиме за створення та підтримку електронного довідника з офіційними даними про витрати пального та викиди СО2 для всіх моделей нових авто. Довідник буде розміщено на сайті Міністерства та щороку оновлюватиметься.

Нові правила почнуть діяти через дев'ять місяців після опублікування постанови. Цей час потрібен, щоб Мінрозвитку підготувало електронний довідник, а продавці авто змогли адаптувати свої процеси й виготовити матеріали.

Раніше повідомлялося, що в серпні 2025 року середній вік легкових авто на внутрішньому ринку України склав 16,1 року.

До того стало відомо, що українці щомісяця знімають з обліку понад 2 тис. авто через вибракування. Зокрема, у серпні офіційно списали 1 666 легкових, 405 вантажних авто та 73 автобуси.