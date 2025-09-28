В Україні почала дорожчати морква. За тиждень ціни підскочили на 24%

В Україні почали зростати ціни на моркву. Основною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції на ринку через сезонний фактор.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, на сьогодні фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 8-15 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Подорожчання відбувається тому, що більшість господарств уже завершили прдаж моркви середніх сортів, тоді як збирати врожай пізніших сортів ще не починали.

Втім, незважаючи на подорожчання, зараз ціна на якісну моркву в Україні в середньому на 35% нижча, ніж рік тому.

При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Як повідомлялося, ціни на моркву в Україні після місяця відносної стабільності позаминулого тижня почали помітно знижуватися.

До того стало відомо, що цього року площі під картоплею зросли приблизно на 20% – їх розширили насамперед середні та великі господарства після високих цін торік. Врожайність картоплі також краща за минулорічну, частина виробників оцінює приріст до 30%, однак наразі зібрано лише близько половини площ.