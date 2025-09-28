Кількість користувачів Instagram досягла 3 мільярдів щомісяця

Соціальна мережа Instagram досягла 3 млрд користувачів щомісяця, що закріпило за нею статус одного з найпопулярніших споживчих додатків усіх часів і спонукало материнську компанію Meta Platforms Inc. ще більше зосередитися на інструментах, які продовжують стимулювати зростання: коротких відео та особистих повідомленнях.

Як пише Bloomberg, додаток змінює панель навігації на головному екрані, щоб виділити особисті повідомлення та Reels – відеоконкурента TikTok від китайської ByteDance Ltd. Це має полегшити пошук цих функцій для користувачів.

Instagram також проводить тестування в Індії, де додаток відкриватиметься безпосередньо в Reels замість традиційної стрічки.

Ще одне тестування дозволить користувачам Instagram більш безпосередньо впливати на алгоритм контенту, вибираючи або приховуючи теми залежно від своїх інтересів.

Ці зміни є частиною ширших зусиль щодо використання найпопулярніших функцій Instagram, навіть якщо це означає відхід від традиційної фотострічки, яка вперше зробила додаток популярним.

Так, на сьогодні особисті повідомлення є найпопулярнішим способом поширення інформації в додатку, за ним йдуть зникаючі історії, а понад 50% часу, проведеного в Instagram, припадає на перегляд відео, і більшість цих відео рекомендуються користувачам поза мережею облікових записів, на які вони підписані.

Інший великий соціальний сервіс Meta – Facebook – також досяг 3 млрд користувачів щомісяця, але йому важко зберегти свою позицію домінуючої соціальної платформи у світі, особливо серед молоді.

Раніше повідомлялося, що корпорація Meta Platforms Inc. незабаром запропонує платні версії соціальних мереж Facebook та Instagram у Великій Британії, які видалять рекламу з обох платформ.

На початку цього року Meta вирішила закрити програму фактчекінгу дописів користувачів у соціальних мережає Facebook та Instagram.