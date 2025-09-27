Банк розвитку БРІКС планує випустити свої перші облігації в індійських рупіях, – Reuters

Банк розвитку БРІКС (New Development Bank, NDB) планує до кінця березня 2026 року здійснити перший випуск облігацій в індійських рупіях на локальному ринку.

Початкова сума залучення становитиме $400-500 млн, строк обігу цінних паперів становитиме 3-5 років, повідомляє Reuters.

За даними джерел, NDB вже на фінальній стадії консультацій із Резервним банком Індії. Раніше банк виходив на ринки боргових інструментів номінованих в юанях і південноафриканських рандах, а тепер хоче розширити фінансування в нацвалютах інших країн-учасниць.

"NDB працює з урядом Індії та регуляторами над можливістю залучення коштів на місцевому ринку для надання фінансування в національній валюті індійським проєктам", – зазначив фіндиректор банку Монале Ратсома.

Водночас конкретні параметри, включно з андеррайтерами, поки не розкриваються. Частка локальних валют уже становить близько третини з $11 млрд залучених NDB, а за стратегією 2022-2026 банк націлений довести до 30% усіх зобов’язань фінансування у валютах країн-членів.

Раніше повідомлялось, що Індія демонструє активне потепління у відносинах із Китаєм та переглядає свою зовнішню політику в бік інших членів групи БРІКС на тлі тиску США через закупівлі російської нафти.