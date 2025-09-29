БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Експорт українського зерна
4 572 9

Китай скасовує заявки на імпорт українського шроту. В чому причина?

соняшник,шрот

Аргентина з 23 вересня скасувала експортні мита на зернові, олійні та похідні продукти.

В результаті цього частина китайських покупців зняла заявки на закупівлю українського соняшникового шроту, а ціни попиту відчутно просіли, повідомляє ASAP Agri.

"Скасування експортних мит в Аргентині створює негайну перевагу для експорту сої над зерновими через вищий попередній податковий тягар на боби", – пояснила Дар’я Честіна, керівниця R&D LATAM в Atria Brokers.

За словами брокера Atria Brokers Джеймса Хе, оголошення Буенос-Айреса "разом із слабким попитом призвело до падіння китайських ринків шроту та олії".

За оцінками ринку, аргентинські партії виходять із нижчими цінами, посилюючи конкуренцію для США, Бразилії та України.

"Деякі китайські покупці зняли свої заявки на закупівлю українського соняшникового шроту, а ціни попиту додатково пом’якшилися до 278-280 CIF для пелетованого і 270-275 для непелетованого шроту станом на 23 вересня", – додав Хе.

Читайте також: США вперше почали витісняти українську кукурудзу з Іспанії. В чому причина?. ІНФОГРАФІКА

Водночас ефект очікувано матиме короткостроковий характер, оскільки "Схема обмежена або 31 жовтня, або збором $7 млрд за експортними ліцензіями", – застерегла Честіна.

Раніше повідомлялось, що Україна в 2024-2025 роки відправила на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук вартістю $10,1 млн.

У вазі це на 64% менше, ніж у сезоні 2023-2024 років, коли експорт склав орієнтовно 47 тис. тонн яблук, свідчать дані компанії USPA Fruit, яка об'єднує українських виробників яблук.

Автор: 

зерно (1937) імпорт (2449) Китай (2237) Україна (127) зернові (1196) фермер (293)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клятий Мілей, нашій економіці і так важко.
показати весь коментар
29.09.2025 10:03 Відповісти
а хоч би утюги зараз роБЛЯТЬ в країні яка виробляла Мрію і Сатану
де це все поділось
показати весь коментар
29.09.2025 10:04 Відповісти
Нікому вже їх робити. Зараз всі хочуть бути манагерами, блогерами та іншими неробами та робити великі гроші з повітря, а не заробляти копійки важкою працею токаря чи слюсаря.
показати весь коментар
29.09.2025 11:15 Відповісти
а саме це і виконує найвище херівництво щоб у інженера на Южмаші була зп більша ніж у манагера
показати весь коментар
29.09.2025 11:34 Відповісти
Ахаха, коментар ображеного заздрісника. Є різні канали і по токарці також, де люди багато що показують. Дядько Максим токарки там просто навалом і він мало того, що веде канал, так і по його відео вчаться багато. І таких каналів благо трошки є.

І зараз вже блогером заробити, то двірником легше і більше можна заробити. А багато бачать топ канали і формують спотворену картинку світу.

Про автоблогерів які показують ремонти, будівництво і т.д.

Хто думає, що це все просто і нероби, то хай спробує зробити хоч одне відео.

А от політикани так, триндить на камеру під нарізку з чужих відео менше 8 секунд, щоб на авторські не попасти, то ті говорячі голови дійсно майже нічого не роблять і рубають гроші з переглядів.
показати весь коментар
29.09.2025 11:38 Відповісти
я певен що Южмаш цілеспрямовано знищили щоб не могли виробити ракети якими можна булоб по маскві запуліти
були б такі ракети каци б не полізли
тому треба підняти папери хто задушив Южмаш і розстріляти за державну зраду
показати весь коментар
29.09.2025 10:05 Відповісти
Той самий "Южмаш", котрий наша "іліта" не встигла віддати китайцям за скляні буси?
показати весь коментар
29.09.2025 10:27 Відповісти
відкликали заявки, бо Україна прямо вказала на вузькомордих, як основну рушійну силу війни
показати весь коментар
29.09.2025 10:25 Відповісти
Деякі в школі штани протирали?

"... За оцінками ринку, аргентинські партії виходять із нижчими цінами, посилюючи конкуренцію для США, Бразилії та України. Джерело: https://censor.net/n3576689 ..."
показати весь коментар
29.09.2025 11:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 