Китай скасовує заявки на імпорт українського шроту. В чому причина?

Аргентина з 23 вересня скасувала експортні мита на зернові, олійні та похідні продукти.

В результаті цього частина китайських покупців зняла заявки на закупівлю українського соняшникового шроту, а ціни попиту відчутно просіли, повідомляє ASAP Agri.

"Скасування експортних мит в Аргентині створює негайну перевагу для експорту сої над зерновими через вищий попередній податковий тягар на боби", – пояснила Дар’я Честіна, керівниця R&D LATAM в Atria Brokers.

За словами брокера Atria Brokers Джеймса Хе, оголошення Буенос-Айреса "разом із слабким попитом призвело до падіння китайських ринків шроту та олії".

За оцінками ринку, аргентинські партії виходять із нижчими цінами, посилюючи конкуренцію для США, Бразилії та України.

"Деякі китайські покупці зняли свої заявки на закупівлю українського соняшникового шроту, а ціни попиту додатково пом’якшилися до 278-280 CIF для пелетованого і 270-275 для непелетованого шроту станом на 23 вересня", – додав Хе.

Водночас ефект очікувано матиме короткостроковий характер, оскільки "Схема обмежена або 31 жовтня, або збором $7 млрд за експортними ліцензіями", – застерегла Честіна.

