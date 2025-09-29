Світові ціни на золото сягнули нового рекорду, срібло здорожчало до максимуму за 14 років

Світові ціни на золото 29 вересня вперше перевищили $3 800 доларів, досягнувши рекордно високого рівня, відреагувавши на очікування зниження ставок у США, загрозу шатдауну американського уряду та посилення геополітичної невизначеності.

Як пише Reuters, спотова ціна на золото зросла на 1,5%, до $3 817,16, станом на 10:52 за Грінвічем після досягнення позначки $3 831,19 доларів раніше протягом сесії.

Ф'ючерси на золото США з поставкою у грудні зросли на 1%, до $3 846,9.

Доларовий індекс США впав на 0,2%, що зробило золото дешевшим для іноземних покупців. Аналітики пояснюють, що інвестори шукають "тиху гавань" на тлі економічних і політичних ризиків.

Як зазначається, за прогнозами UBS, золото найближчими місяцями може подорожчати ще більше – до $3 900 за унцію.

Вартість золота цього року вже зросла на 45%, завдяки закупівлям центробанків, слабкому долару та попиту з боку інвесторів.

Водночас спотові ціни на срібло зросли на 1,4%, до $46,65 за унцію, досягнувши більш ніж 14-річного максимуму, тоді як платина зросла на 1,9%, до $1 597,18 , 12-річного максимуму, а паладій впав на 0,6%, до $1 262.

Як повідомлялося, світові ціни на золото 23 вересня продовжили стрімко зростати, досягнувши нового історичного максимуму в $3 759 за унцію.

До того стало відомо, що найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether зацікавився можливістю інвестицій у видобуток золота.

Від початку 2023 року ціна золота зросла майже вдвічі на тлі прискорення інфляції та активного поповнення резервів центробанками. Лише торік золото обійшло євро й стало другим за поширеністю резервним активом після долара з часткою близько 20% офіційних світових резервів. Серед великих покупців – Індія, Китай, Туреччина та Польща.