Видатки для судової влади в бюджеті на наступний рік пропонують збільшити на 17,3 мільярда. Хто може отримати найбільше?

Видатки для судової влади України в бюджеті на наступний рік пропонують збільшити на 17,3 мільярда

Комітет Верховної Ради з питань правової політики пропонує збільшити в державному бюджеті України на 2026 рік видатки для органів державної та судової влади на 17,28 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду проєкту закону про держбюджет на наступний рік.

Комітет із питань правової політики звернувся до головних розпорядників бюджетних коштів, а також до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Служби судової охорони, Національної школи суддів України з проханням надати свої зауваження до законопроекту про держбюджет на 2026 рік та пропозиції до його додатків.

Заслухавши на засіданні представників головних розпорядників бюджетних коштів щодо додаткових потреб у фінансуванні, Комітет вирішив, зокрема, підтримати пропозиції, надіслані органами державної та судової влади, та рекомендувати Комітету з питань бюджету збільшити передбачені у додатку видатки в розмірі 17,28 млрд грн:

  • для Конституційного Суду України – на 171,06 млн грн,
  • для Верховного Суду – на 445,26 млн грн,
  • для Вищого антикорупційного суду – на 66,43 млн грн,
  • для Вищої ради правосуддя – на 64,14 млн грн,
  • для Міністерства юстиції України – на 1,02 млрд грн,
  • для Державної судової адміністрації України – на 15,51 млрд грн (із яких 450,13 млн грн для Служби судової охорони та 1,42 млрд грн – на виконання рішень судів, 8,98 млн грн – для Національної школи суддів України, 37,13 млн грн – для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Також стало відомо, що Кабінет Міністрів встановив доплати співробітникам Служби судової охорони, які проходять службу на прифронтових територіях.

ненажерливі судійськи зелені гниди....збільшити виплати воїнам вони не пропонують
29.09.2025 18:46 Відповісти
******* їбу.чі для всіх гроші є, а на дрони і військові зарплати НЕМА!
29.09.2025 18:54 Відповісти
ЗЕлених тварів дах поїхав.У кого захмарні зарплати,живуть припіваючи в рожевих окулярах.давайте їм добавимо ще.Добавте тим хто зараз боронить країну.Монахам в судових мантіях років 10 можна не підвищувати.Вони обіжралися і зажралися
29.09.2025 19:01 Відповісти
Коли вже вдавляться..
29.09.2025 19:11 Відповісти
У суддів пенсія 90000 грн, звісно, вони жебракують, про зарплатню мовчу.
29.09.2025 19:30 Відповісти
Мерзоти
29.09.2025 19:40 Відповісти
Судді зрадники народу України.
29.09.2025 19:52 Відповісти

