Видатки для судової влади в бюджеті на наступний рік пропонують збільшити на 17,3 мільярда. Хто може отримати найбільше?
Комітет Верховної Ради з питань правової політики пропонує збільшити в державному бюджеті України на 2026 рік видатки для органів державної та судової влади на 17,28 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду проєкту закону про держбюджет на наступний рік.
Комітет із питань правової політики звернувся до головних розпорядників бюджетних коштів, а також до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Служби судової охорони, Національної школи суддів України з проханням надати свої зауваження до законопроекту про держбюджет на 2026 рік та пропозиції до його додатків.
Заслухавши на засіданні представників головних розпорядників бюджетних коштів щодо додаткових потреб у фінансуванні, Комітет вирішив, зокрема, підтримати пропозиції, надіслані органами державної та судової влади, та рекомендувати Комітету з питань бюджету збільшити передбачені у додатку видатки в розмірі 17,28 млрд грн:
- для Конституційного Суду України – на 171,06 млн грн,
- для Верховного Суду – на 445,26 млн грн,
- для Вищого антикорупційного суду – на 66,43 млн грн,
- для Вищої ради правосуддя – на 64,14 млн грн,
- для Міністерства юстиції України – на 1,02 млрд грн,
- для Державної судової адміністрації України – на 15,51 млрд грн (із яких 450,13 млн грн для Служби судової охорони та 1,42 млрд грн – на виконання рішень судів, 8,98 млн грн – для Національної школи суддів України, 37,13 млн грн – для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).
Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.
Також стало відомо, що Кабінет Міністрів встановив доплати співробітникам Служби судової охорони, які проходять службу на прифронтових територіях.
