Російський "Аерофлот" розбере на запчастини вісім вантажних літаків Boeing

Російська група "Аерофлот" отримає вісім вантажних літаків Boeing, які раніше належали компанії "Волга-Днепр", і збирається використовувати їх як донорів запчастин для власного парку.

Як пише The Moscow Times, ідеться про шість Boeing 737-800BCF та два Boeing 747-400. Ці моделі в пасажирських версіях експлуатуються авіакомпаніями групи – "Аерофлотом", "Росією" та "Победою". Угода оцінюється приблизно в $130 млн.

Як повідомляється, група "Волга-Днепр" уже завершила страхове врегулювання з ірландським власником бортів AerCap. Джерела на ринку оцінюють придбання як вкрай вигідне для "Аерофлоту", оскільки самостійна закупівля аналогічного обсягу комплектуючих обійшлася б перевізнику значно дорожче.

Шість Boeing 737-800BCF припинили польоти в лютому 2022 року, їх експлуатував перевізник "Атран", що входить до "Волги-Днепр". На кінець того року балансова вартість цих бортів оцінювалася в 10,5 млрд руб., тобто від 1,4 млрд до 1,9 млрд руб. за кожний літак віком 21-22 роки. Крім того, у "Атрана" залишалися три Boeing 737-400, один із яких був затриманий у Кельні (Німеччина).

Ще одна структура "Волга-Днепр", AirBridgeCargo, до введення санкцій експлуатувала чотири Boeing 747-400 F. Два з них до 2024 року були повернуті китайській компанії BOC Aviation Limited. Крім того, на початок лютого 2022 року в сертифікаті експлуатанта AirBridgeCargo значилися 13 Boeing 747-8 F і один Boeing 777 F.

Учасники ринку мають сумніви, що "Аерофлот" або його дочірні перевізники будуть використовувати нові літаки за призначенням. Розбір на запчастини – найбільш раціональне рішення, оскільки за умов санкцій завозити комплектуючі з-за кордону обходиться значно дорожче.

Раніше повідомлялося, що США намагаються запобігти тому, щоб рішення американського президента Дональда Трампа скасувати санкції проти білоруського авіаперевізника "Бєлавіа" відкрило шлях для поставок важливих авіаційних запчастин російським авіакомпаніям.

До того стало відомо, що російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони продавати до Росії лайнери Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

Тому на початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення зменшити план виробництва власних літаків в 1,5 раза. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

Про масштаби проблеми свідчать і дані Росавіації: станом на початок року російські авіакомпанії вже втратили 58 іноземних літаків через відсутність доступу до обслуговування та комплектуючих. Загалом під загрозою перебувають до 30% існуючого флоту західних лайнерів у Росії – приблизно 700 літаків Boeing та Airbus, які сьогодні забезпечують 90% пасажирських авіаперевезень усередині РФ.