В Україні назвали ТОП-5 компаній-експортерів цукру. ПЕРЕЛІК

Національна асоціація виробників цукру в Україні "Укрцукор" визначила топ-5 експортерів цукру в 2024-2025 маркетинговому році.

Як ідеться в повідомленні асоціації, лідерами за обсягами експорту стали:

  • "Радехівський цукор",
  • "Астарта-Київ",
  • "Укрпромінвест-Агро",
  • "Аспік Груп",
  • Теофіпольський цукровий завод.

Сукупно ці п'ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру в минулому маркетинговому році.

Раніше повідомлялося, що Україна протягом 2024-2024 маркетингового року, який завершився 31 серпня, експортувала 580 тис. тонн цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт був на 16% менше попереднього маркетингового року, коли на сторонні ринки було спрямовано 692 тис.тонн.

Пізніше у вересні стало відомо, що європейські ціни на цукор впали до 536 євро за тонну – найнижчого рівня за три роки.

