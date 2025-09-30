В Україні назвали ТОП-5 компаній-експортерів цукру. ПЕРЕЛІК
Національна асоціація виробників цукру в Україні "Укрцукор" визначила топ-5 експортерів цукру в 2024-2025 маркетинговому році.
Як ідеться в повідомленні асоціації, лідерами за обсягами експорту стали:
- "Радехівський цукор",
- "Астарта-Київ",
- "Укрпромінвест-Агро",
- "Аспік Груп",
- Теофіпольський цукровий завод.
Сукупно ці п'ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру в минулому маркетинговому році.
Раніше повідомлялося, що Україна протягом 2024-2024 маркетингового року, який завершився 31 серпня, експортувала 580 тис. тонн цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт був на 16% менше попереднього маркетингового року, коли на сторонні ринки було спрямовано 692 тис.тонн.
Пізніше у вересні стало відомо, що європейські ціни на цукор впали до 536 євро за тонну – найнижчого рівня за три роки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль