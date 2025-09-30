В Україні в серпні зменшилася середня зарплата. Працівники яких сфер отримують найбільше?

Середня зарплата штатних працівників в Україні в серпні цього року становила 25 911 грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

Як свідчать дані Державної служби статистики, найвищі середні зарплати – у сфері інформації та телекомунікацій (65 213 грн), на авіаційному транспорті – 57 582 грн, у сфері фінансів і страхової діяльності – 52 269 грн, передає ЕП.

Найнижчі – у сфері освіти (14 432 грн), у працівників бібліотек, архівів та музеїв – 14 379 грн та у сфері мистецтва та розваг – 14 015 грн.

Найвищий розмір середньої зарплати зафіксовано у Києві – 39 535 грн, Луганській області – 32 541 грн, Дніпропетровській області – 26 779 грн.

Найнижчий – у Чернівецькій області –18 451 грн та в Кіровоградській області – 18 778 грн.

Раніше колишня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що великий розрив між середньою і мінімальною зарплатою в Україні в проєкті державного бюджету на 2026 рік свідчить про високий рівень тіньової економіки.

До того повідомлялося, що середня зарплата штатних працівників в Україні в липні цього року склала 26 499 грн. Найвищий рівень середньої зарплати було зафіксовано в Києві – 40 546 грн, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 грн.

Станом на початок серпня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників було зафіксовано 35 471 провадження щодо невиплати зарплати, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року.