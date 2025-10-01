Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" загрожує зупинкою підприємств і втратами держбюджету, – УМП

Україна може зіткнутися з масштабною економічною кризою, якщо пасажирські збитки "Укрзалізниці" продовжать перекладати на промисловість через підвищення вантажних тарифів.

Про це президент об’єднання "Укрметалургпром" (УМП) Олександр Каленков заявив, коментуючи поточну ініціативу щодо підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 37%, передає УНІАН.

За його словами, вантажопотік залізничної компанії вже впав удвічі – з понад 300 млн тонн до початку повномасштабної війни до 150 млн тонн у 2025 році. Лише цього року падіння склало 15%, що відображає скорочення промислового виробництва.

"80% витрат компанії – умовно постійні, незалежно від обсягів перевезень. Це означає, що при зниженні вантажообігу Укрзалізниця йде в збитки і шукає компенсатори у бізнесу", – пояснив Каленков.

Він нагадав, що бізнес уже погодився на 70% разове підвищення тарифів у 2022 році, однак нові спроби збільшення ставок небезпечне.

"Якщо підняти тарифи зараз, вантажообіг ще впаде, і знову доведеться компенсувати втрати. Це замкнене коло", – наголосив він.

Каленков попередив: якщо через тарифи "АрселорМіттал Кривий Ріг" буде змушений зупинити виробництво (а в Польщі компанія вже закрила завод), це означатиме мінус 8 млн тонн вантажів для "Укрзалізниці". А це ще "мінус" 5% від усього вантажообігу, мільярдні втрати для самої залізничної компанії та державного бюджету.

"Альтернатива підвищенню тарифів – це бюджетне фінансування. Йдеться про 26 млрд грн на компенсацію пасажирських перевезень, які є соціальною функцією. Якщо цього не зробити, економічні втрати для держави складуть не 26, а 260 млрд грн. У десять разів більше", – заявив президент "Укрметалургпрому".

Він також закликав уряд та парламентарів активніше співпрацювати з європейськими партнерами, які фінансують значну частину українського бюджету.

"Це не тільки підтримка промисловості – це збереження робочих місць, податкових надходжень та валютної виручки. Інакше підприємства або зупиняться, або розігріють інфляцію, перекладаючи зростання логістики у вартість будівельних матеріалів та агропродукції", – зазначив Каленков.

Він додав, що фінансування пасажирських перевезень має стати цільовою програмою держави, а "Укрзалізниця" у відповідь повинна працювати над підвищенням операційної ефективності та залученням нових клієнтів.

Як повідомлялося,раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) також закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.