Кремль знову заблокував продаж російського банку австрійської Raiffeisen, – Reuters

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International зазнала невдачі в черговій спробі продати частку в своєму російському бізнесі, оскільки Росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст із Заходом.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Банк Raiffeisen у Росії є найбільшим кредитором у країні, на якого не поширюються санкції, що ізолювали місцевих конкурентів, що робить його надзвичайно важливим для торговельних платежів із Росією, включаючи з розрахунками за експорт газу до Європи.

За словами джерел видання, російська влада виступила проти продажу частково тому, що вона були стурбовані тим, що придбання російським покупцем частки може призвести до санкцій Заходу проти банку.

Raiffeisen прагнув продати частку у своєму російському підрозділі місцевому покупцю в надії, що Москва зніме блокування з його репатріації мільярдів прибутку від бізнесу. Він також перебуває під тиском США та Європейського Союзу стосовно скорочення активності в Росії через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

Речник Raiffeisen заявив, що група скорочує бізнес у Росії та що будь-який продаж бізнесу вимагає схвалення Росії, не коментуючи жодних нещодавніх обговорень.

"RBI веде переговори щодо продажу своєї російської дочірньої компанії", – сказав речник, додавши, що банк не може назвати терміни, "оскільки потрібні численні регуляторні дозволи, включаючи схвалення російської влади".

Опір Росії продажу акцій ґрунтується на бажанні зберегти залишки своїх економічних зв'язків з Європою.

Ще одна особа, обізнана з роботою Raiffeisen у Росії, заявила, що влада РФ хоче зберегти її як шлюз для грошових переказів з Європою, і що банк має намір продовжувати там працювати.

За словами джерел, Raiffeisen обробляє платежі за поставки трубопроводом "Турецький потік", єдиним маршрутом, що залишився для Росії для поставок газу до Європи після того, як інші були припинені.

"Турецький потік" доставив приблизно 11,5 млрд кубометрів газу за перші вісім місяців цього року через Туреччину до європейських країн. За середніми ринковими цінами цей газ коштував приблизно $3,8 млрд, що робить його важливою частиною експорту російського газу.

Раніше повідомлялося, що австрійський Raiffeisen Bank у першому кварталі цього року збільшив свій прибуток у Росії завдяки зміцненню рубля. Це відбувається на тлі того, що останній із великих західних банків, які зберігають присутність на російському ринку, заявляє про скорочення свого бізнесу в РФ.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, в середині квітня цього року австрійський Raiffeisen Bank International призупинив спроби продати свій російський підрозділ на тлі політичного потепління між Вашингтоном і Москвою. Пізніше представник RBI спростував інформацію про призупинку продажу російського підрозділу.

У березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв'язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

У травні 2024 року Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Наприкінці жовтня минулого року голова RBI Йоган Штробль заявив, що австрійська група продовжує згортати бізнес у Росії, але конкретного плану виходу з країни банк досі не має, адже група не готова піти з РФ без компенсації за свій російський бізнес.

При цьому влада Росії погрожує заблокувати продаж російських "дочок" західних банківських груп Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.