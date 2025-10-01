"Нафтогаз" на 95% виконав план із закачування газу в сховища перед зимою, – Корецький

Група "Нафтогаз" на 95-97% виконала затверджений урядом план закачки газу в підземні сховища газу станом на початок опалювального сезону.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький після підписання кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро для закупівлі газу, передає Інтерфакс-Україна.

"У рамках плану, затвердженого Кабінетом Міністрів до початку осінньо-зимового періоду, бо є ще й інші завдання, ми виконали його на 95-97%", – сказав Корецький.

За його словами, оскільки до осінньо-зимового періоду ще є час, усе рухається за планом.

"Маю стриманий оптимізм, що ми виконаємо задачу уряду з накопичення в підземних газосховищах достатніх обсягів газу для проходження опалювального сезону", – зауважив Корецький.

Раніше повідомлялося, що Україна готується увійти в опалювальний сезон 2025-2026 років, накопичивши 13,2 млрд кубометрів газу в сховищах, із яких 4,6 млрд кубометрів (35%) планують імпортувати.

Нагадаємо, 1 жовтня група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Як повідомлялося, цього року "Нафтогаз" планує спрямувати спрямовує $2,5 млрд на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.