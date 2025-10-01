Пентагон уклав контракт на $179 мільйонів для оборонних потреб США та України

Міністерство війни США (раніше – Міністерство оборони США, Пентагон) уклало контракт із компанією Intuitive Research and Technology Corp. на суму $179 млн для поставки деталей літальних апаратів для потреб США та України.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає Укрінформ.

Як зазначається, американська інженерно-аналітична компанія у сфері аерокосмічних технологій Intuitive Research and Technology Corp. отримала контракт мінімум на $179,46 млн за схемою cost-plus-fixed-fee ("витрати плюс фіксована винагорода") на поставку "деталей для літальних апаратів".

Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.

Серед замовників за цим контрактом названо армію США, федеральні цивільні відомства та Україну.

Як повідомлялося, в середині вересня Європейська Комісія офіційно схвалила багаторічний бюджетний план Німеччини, таким чином проклавши шлях до історичного збільшення витрат на оборону та інфраструктуру в найбільшій економіці Європейського Союзу.

Більше читайте в нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 27 травня ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає виділення до 150 млрд євро на підтримку спільних оборонних закупівель у країнах-членах ЄС.

SAFE покликаний допомогти тим членам ЄС, які можуть зіткнутися із серйозними труднощами через збільшення витрат на оборону. Поява інструменту SAFE зумовлена різким погіршенням безпекової ситуації в Європі з початку 2025 року. Фонд надаватиме позики країнам-членам ЄС та деяким іншим державам, зокрема Україні. Метою позик є посилення оборони цих країн і розвиток європейської оборонної промисловості.

На початку вересня Європейська Комісія розподілила 150 млрд євро в межах нового безпекового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe) серед 19 країн-членів ЄС. Найбільші суми отримають Польща, Румунія, Франція та Угорщина.