В Україні продовжують дорожчати огірки. Проте ціни на 23% нижчі за торішні

Ціни на тепличні огірки в Україні цього тижня продовжували зростати, оскільки пропозиція огірків на ринку дещо скоротилася за рахунок нестабільних вибірок як у стаціонарних комбінатах, так і в плівкових теплицях.

Водночас попит на огірки залишався на досить високому рівні, пише EastFruit.

Так, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують огірки на продаж по 35-55 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами учасників ринку, вибірки в комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також зростанню цін сприяє відсутність конкуренції з боку імпортної продукції.

Водночас тепличний огірок в Україні наразі пропонується до продажу в середньому на 23% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.

Оператори ринку зазначають, що чергове підвищення цін на місцеві огірки можуть призвести до різкого збільшення поставок імпортної продукції.

