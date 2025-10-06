В Україні за вересень рекордно зросла тривалість повітряних тривог під час роботи ТЦ. ІНФОГРАФІКА

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів в Україні за вересень цього року виявилася рекордною – 14,1%. У серпні цей показник становив 9,4%, а у вересні минулого року – 9,6%.

Кількість тривог, зокрема під час роботи ТЦ, була меншою, ніж у минулому місяці, але вони були значно тривалішими, повідомляє Українська рада торгових центрів.

Утім у Херсонській, Одеській та Житомирській областях зафіксовано збільшення як тривалості тривог протягом часу роботи ТЦ, так й їхньої кількості.

П'ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги, порівняно з серпнем 2025 року не змінилася й наразі виглядає наступним чином:

Донецька область (74,3%),

Сумська область (72,1%),

Чернігівська область (57,2%),

Харківська область (20,6%),

Запорізька область (18,2%).

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 119 робочих днів із початку повномасштабного вторгнення, а у вересні 2025 року – 2,8 робочих днів.

У липні повідомлялося, що в Україні вперше за п'ять місяців зросла тривалість повітряних тривог під час роботи ТЦ.

Частка повітряних тривог у робочому часі українських торговельних центрів торік сягнула 11,4%, або 30 276 годин. У 2023 році вона становила 7,6%, або 16 827 годин, а у 2022 – 8,3%, або 14 085 годин.