ChatGPT тепер може працювати зі сторонніми застосунками прямо в чат-боті. Нова функція доступна в Україні

Компанія OpenAI представила платформу Apps SDK, яка дозволяє додавати сторонні застосунки безпосередньо у чат-бот ChatGPT.

Як ідеться в повідомленні компанії, застосунками в ChatGPT можна користуватися прямо в чат-боті.

"Коли ви починаєте повідомлення в ChatGPT з назви доступного додатка, наприклад, "Spotify, створи список відтворення для моєї вечірки цієї п'ятниці", ChatGPT може автоматично відображати додаток у вашому чаті та використовувати відповідний контекст для допомоги. Під час першого використання додатка ChatGPT запропонує вам підключитися, щоб ви знали, які дані можуть бути передані додатку", – пояснили в OpenAI принцип роботи нового інструменту.

Користувачі можуть керувати застосунками голосом або текстом. Після одноразового підключення облікового запису обраний сервіс працює безпосередньо всередині ChatGPT.

Застосунки в чаті вже всім зареєстрованим користувачам ChatGPT за межами Європейського Союзу за тарифними планами Free, Go, Plus та Pro. Нова функція також доступна і в Україні.

Серед пілотних партнерів – Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify та Zillow. Більше партнерів планують приєднати пізніше цього року.

"ChatGPT також може пропонувати додатки, коли вони стосуються розмови. Наприклад, якщо ви говорите про купівлю нового будинку, ChatGPT може відобразити додаток Zillow як пропозицію, щоб ви могли переглядати оголошення, що відповідають вашому бюджету, на інтерактивній карті прямо в ChatGPT", – додали в компанії.

Раніше генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман заявив, що чат-бот ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів щотижня, що свідчить про зростання використання серед споживачів, розробників, підприємств та урядів.

До того компанія OpenAI додала до свого чат-боту ChatGPT нові можливості для роботи з електронними таблицями, зокрема в Microsoft Excel. Таким чином, тепер штучний інтелект зможе не лише допомогти з формулами, а й самостійно створювати, редагувати й аналізувати таблиці.

На початку жовтня стало відомо, що OpenAI обійшла SpaceX Ілона Маска і стала найдорожчим стартапом світу з оцінкою $500 млрд.