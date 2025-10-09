"Нафтогаз" позичив 3 мільярди від "Ощадбанку" на імпорт газу на зиму

Група "Нафтогаз" залучила кредит у розмірі 3 мільярди гривень від "Ощадбанку" на закупівлю імпортного природного газу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає пресслужба компанії.

"Потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури. Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", – сказав Корецький.

За його словами, цей кредит допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону.

"Потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими атаками Росії на об’єкти газової інфраструктури. Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", – додав Корецький.

Читайте також: Україна втратила 60% видобутку газу напередодні зими через удари РФ, – Bloomberg

Як повідомлялося, цього року "Нафтогаз" планує спрямувати спрямовує $2,5 млрд на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Крім того, "Нафтогаз України" уклав три кредитних угоди з державними "Приватбанком", "Укргазбанком" та "Укрексімбанком" на загальну суму 11,85 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.