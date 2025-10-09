В Україні запроваджують нову систему видачі електронних дозволів на внутрішні автобусні маршрути

Міністерство розвитку громад і територій України впроваджує цифрову систему видачі дозволів на автобусні маршрути. Зокрема, йдеться про міжобласні маршрути.

Як повідомили в Мінгромад, для таких маршрутів замість видачі паперового дозволу перевізник буде отримувати електронний, який можна завантажити в онлайн-кабінеті Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки".

Доступним цифровий дозвіл стане після проведення конкурсу, на якому перевізника було визначено для обслуговування маршруту.

"Уже в жовтні ми плануємо презентувати онлайн-кабінет для проведення конкурсу на маршрути. Як і електронний дозволів, так і онлайн-кабінет – це важливі елементи реформи внутрішніх перевезень, над якою ми послідовно працюємо", – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Перевізник зможе вносити зміни та виконувати всі інші операції з дозволом також через онлайн-кабінет.

"Цифровізація дозволів та пов'язаних із цим процесів у першу чергу дозволить мінімізувати бюрократичне навантаження на бізнес та державу. Окрім цього йдеться про прозорість та відкритість процедур, адже електронний дозвіл попереджає суб'єктивний вплив на ухвалення рішень щодо видачі дозволу", – зазначили в Мінгромад.

Також цифровізація процедури дозволить зменшити терміни розгляду заяв щодо дозволів, адже більшість інформації буде перевірятись автоматично.

Уніфікована форма дозволу дозволить запобігти маніпуляціям та зловживанням під час виконання маршрутів, а також дасть можливості контролюючим органам легко перевіряти їх справжність.

Головне – у дозволі, як і раніше, буде вказаний транспорт, на якому цей маршрут виконується. Відповідно така система дозволить ефективніше контролювати дотримання вимог до технічного стану транспорту та власне чи той транспорт, який мав би, і виконує маршрут.

Таким чином, електронні дозволи на першому етапі стосуватимуться лише тих маршрутів, щодо яких буде проводитись новий конкурс через онлайн-кабінет в Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки".

На вже діючі маршрути згодом у перевізників з'явиться можливість отримати електронний дозвіл.

Як повідомлялося, в Україні з 1 листопада запрацює нова цифрова система електронних дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на міжнародні перевезення вантажів.

Нагадаємо, 25 вересня Міністерство розвитку громад та територій України та Європейська Комісія домовилися про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Раніше у вересні Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.