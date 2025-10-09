Половина поляків вважає, що допомога українським біженцям завелика, – опитування

Половина поляків вважає, що допомога українським біженцям із боку Польщі є занадто великою, і майже така сама кількість громадян Польщі виступає проти прийняття біженців із України.

Про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), передає Європейська правда.

Як повідомляється, за останні пів року ставлення поляків до прийому українських біженців знову дещо погіршилося, що відповідає тенденції, яка спостерігається з невеликими перервами з середини 2023 року.

Частка голосів на підтримку прийому біженців із України в Польщі є найнижчою (48%), а голосів проти – найвищою (45%) з часу, коли CBOS почав ставити це питання респондентам, тобто з 2014 року.

Крім того, згідно з опитуванням, у польському суспільстві зараз переважає думка, що допомога, яку Польща пропонує біженцям із України, є занадто великою (50%), хоча лише дещо менший відсоток опитаних вважає, що її масштаб є відповідним (46%).

Більшість поляків також вважає, що доступ до таких пільг і послуг, як 800+ або безкоштовна медична допомога, повинні мати тільки ті українці, які працюють і платять податки в Польщі (58%).

Кожен четвертий опитаний поляк заявив, що крім роботи та сплати податків у Польщі, українці, які отримують доступ до цих послуг, повинні також мати статус біженця (25%).

Кожен дванадцятий вважає, що українці в Польщі взагалі не повинні користуватися такими пільгами (8%).

Наприкінці вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, який водночас обмежує соціальну допомогу для тих українських біженців, які досі не мають роботи.

раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацевлаштованих громадян України.

Своєю чергою віцепрем'єр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення Навроцького, адже воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних українського уряду у хмарі.

Зі свого боку польський бізнес попередив, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу громадянам України шкідливе для самої Польщі.