Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
327 5

ООН скоротить 25% миротворців у всьому світі через брак фінансування

миротворці

Організація Об'єднаних Націй скоротить чверть миротворців у дев'яти операціях по всьому світу в найближчі місяці через брак коштів, оскільки майбутнє фінансування з боку США залишається невизначеним.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовців ООН.

"Загалом, нам доведеться репатріювати близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, а також велику кількість цивільного персоналу в місіях", – сказав преставник ООН.

Як зазначається, це становитиме від 13 тис. до 14 тис. військовослужбовців та поліцейських.

США є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, на них припадає понад 26% фінансування, за ними йде Китай, який сплачує майже 24%. Ці платежі не є добровільними.

За словами другого посадовця ООН, США вже мали заборгованість на $1,5 млрд до початку нового фінансового року 1 липня. Тепер Вашингтон також заборгував ще $1,3 млрд, що доводить його загальний непогашений рахунок до понад $2,8 млрд.

Утім, США повідомили ООН, що незабаром здійснять платіж у розмірі $680 млн.

Президент США Дональд Трамп у серпні в односторонньому порядку скасував близько $800 млн фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 та 2025 роки.

Бюджетне управління Білого дому також запропонувало скасувати фінансування миротворчих місій ООН у 2026 році, посилаючись на невдачі операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.

Миротворчі операції, що постраждали, проводяться в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Косово, Кіпрі, Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, демілітаризованій зоні Голанських висот між Ізраїлем та Сирією, а також в Аб'єї – адміністративному районі, що спільно керується Південним Суданом та Суданом.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У серпні повідомлялося, що гуманітарне фінансування у світі, що здійснюється через структури ООН, впало до критично низького рівня – виділено менш як 17% від необхідної суми в $46 млрд, що необхідна для покриття глобальних потреб цього року.

Перед тим стало відомо, що фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким – на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.

До того ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.

Автор: 

миротворці (3) ООН (372) скорочення (145) фінансування (2150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та від них і так користі...
показати весь коментар
10.10.2025 08:42 Відповісти
Все одне від них нема користі. Як і від цього ООН.
показати весь коментар
10.10.2025 08:43 Відповісти
Давно вже час ліквідувати цю шарашкину контору.
показати весь коментар
10.10.2025 08:59 Відповісти
Косоокі перетягнуть ковдру на себе і буде користь...для косоких...Руда потвора копняками жене Америку в аутсайдери..
показати весь коментар
10.10.2025 09:14 Відповісти
косооких..
показати весь коментар
10.10.2025 09:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 