ООН скоротить 25% миротворців у всьому світі через брак фінансування

Організація Об'єднаних Націй скоротить чверть миротворців у дев'яти операціях по всьому світу в найближчі місяці через брак коштів, оскільки майбутнє фінансування з боку США залишається невизначеним.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовців ООН.

"Загалом, нам доведеться репатріювати близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, а також велику кількість цивільного персоналу в місіях", – сказав преставник ООН.

Як зазначається, це становитиме від 13 тис. до 14 тис. військовослужбовців та поліцейських.

США є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, на них припадає понад 26% фінансування, за ними йде Китай, який сплачує майже 24%. Ці платежі не є добровільними.

За словами другого посадовця ООН, США вже мали заборгованість на $1,5 млрд до початку нового фінансового року 1 липня. Тепер Вашингтон також заборгував ще $1,3 млрд, що доводить його загальний непогашений рахунок до понад $2,8 млрд.

Утім, США повідомили ООН, що незабаром здійснять платіж у розмірі $680 млн.

Президент США Дональд Трамп у серпні в односторонньому порядку скасував близько $800 млн фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 та 2025 роки.

Бюджетне управління Білого дому також запропонувало скасувати фінансування миротворчих місій ООН у 2026 році, посилаючись на невдачі операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.

Миротворчі операції, що постраждали, проводяться в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Косово, Кіпрі, Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, демілітаризованій зоні Голанських висот між Ізраїлем та Сирією, а також в Аб'єї – адміністративному районі, що спільно керується Південним Суданом та Суданом.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У серпні повідомлялося, що гуманітарне фінансування у світі, що здійснюється через структури ООН, впало до критично низького рівня – виділено менш як 17% від необхідної суми в $46 млрд, що необхідна для покриття глобальних потреб цього року.

Перед тим стало відомо, що фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким – на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.

До того ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.