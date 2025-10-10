У Мінекономіки пообіцяли "підвищене зростання" ВВП до кінця року

За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП України у серпні прискорилося до приблизно 5,3% у річному вимірі, вищий рівень відновлення економіки прогнозують і до кінця року.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, свідчить стенограма на сайті парламенту.

Він пояснив, що головними імпульсами прискорення ВВП у серпні стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.

"Ви будете бачити в другій половині цього року отаке підвищене зростання. І це дуже буде характерно відрізняти нас від того, що в Росії з кожним місяцем зростання уповільнюється і досягне майже 0% в той час, коли у нас на протязі і вересня, і жовтня буде зростання 3,4%, пов'язане з різноманітними факторами", – сказав Соболев.

Він додав, що Мінекономіки прогнозує зростання ВВП України наступного року приблизно на 2,5%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше Мінекономіки погіршило прогноз зростання реального ВВП України в 2025 році до 2%, порівняно із 2,7% у попередньому прогнозі.

Водночас за даними Держстату, зростання реального ВВП України у другому кварталі цього року уповільнилося до 0,8% після росту на 0,9% у першому (у рчіному обчисленні).

Зі свого боку Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 2,5% з 3,3%, водночас підтвердив оцінку 5% на 2026 рік за умови завершення війни.